Finanzguru-Gründer Alexander Michel und Kreditech-CEO Alexander Graubner-Müller gehören zur 'Business Punk' "Watchlist 2018" der inspirierenden Gründer, Macher und Querdenker

Wer 2018 in der Finance- und Insurance-Szene wichtig wird und von sich reden macht

Berlin, 6. Dezember 2017 - Ein Nikolaus-Geschenk der besonderen Art macht das G+J Business-/Lifestyle-Magazin 'Business Punk' (Ausgabe 06/2017, EVT 7. Dezember) 100 inspirierenden Gründern, Machern, Kreativen und Querdenkern aus zehn Bereichen. Sie finden sich auf der erstmals vom Magazin veröffentlichten "Watchlist". Vorausgegangen waren intensive Diskussionen in der Redaktion, zahlreiche Tipps von Experten und vor allem wertvolle Hinweise aus dem bundesweiten Netzwerk. Herausgekommen ist ein über alle Wirtschafts- und Lebensbereiche reichender Querschnitt der Startup-, Medien-, Kreativ- und Wissenschaftsszene.

Im Segment Finance & Insurance zählen zur 'Business Punk' "Watchlist 2018":

Nadine Damblon, Hydrominer, mit ihren Farming-Containern Julian von Fischer, Karlsson, mit seiner digitalen Krankenzusatzversicherung Balazs Némethi, Taqanu, mit seinem Fintech-Startup auf Blockchain-Basis Alexander Graubner-Müller, Kreditech, mit seinen algorithmen-basierten Ratings Yasin Sebastian, Qureshi Naga, mit seiner Handelsplattform für virtuelle Güter Patrick Mijnals, Bettervest, mit der Crowdinvestment-Plattform für Energieeffizienz-Projekte Roman Rittweger, Ottonova, mit seiner Werbung für die private Online-Krankenversicherung Jens Woloszczak, Spotcap, mit der Kreditvergabeplattform für mittelständische Firmen Valentin Stalf, N26, mit der neuartigen Plattform für mehr Transparenz bei Finanzprodukten Alexander Michel, Finanzguru, mit der Künstlichen Intelligenz der Kontoführungs-App

Für die Redaktionsleiter Christian Cohrs und Tolgay Azman soll die Watchlist keine der üblichen Ranglisten sein: "Es ist vielmehr die individuelle Liste der 'Business Punk'-Redaktion - voll mit Menschen, von denen man aus unserer Sicht in 2018 mit Sicherheit hören wird, weil sie in den kommenden Monaten eine größere Rolle in ihrem beruflichen Umfeld oder für unser Leben spielen werden." Für die "Watchlist 2018" wurden je zehn Persönlichkeiten pro Bereich definiert. Die Bereiche sind: Media & Entertainment, Health & Science, Retail & Sales, Finance & Insurance, Social & Policy, Tech & Engineering, Recruiting & Education, Mobility & Property, Marketing & Communication sowie Food & Lifestyle.

