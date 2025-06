GP JOULE

Elektroschrott vermeiden, gebrauchten Geräten ein neues Leben schenken und Stromrechnung senken: Mit dem neuen Angebot von GP JOULE, dem führenden Anbieter dynamischer Stromtarife für Betriebe, können Firmen- und Privatkund*innen ihre ungenutzten Elektrogeräte in Stromguthaben verwandeln. Dazu werden ausrangierte Handys, Laptops, Tablets, Smartwatches etc. eingesendet und der Wert der Geräte dem Stromkonto gutgeschrieben. Für diesen Service arbeitet GP JOULE mit SoldMine zusammen, dem Experten für nachhaltigen Umgang mit gebrauchter Elektronik.

Die Einsender*innen profitieren gleich mehrfach: Sie verkaufen ihre Altgeräte unkompliziert und zeitsparend und senken mit dem Erlös ihre Stromrechnung.

Allein im Jahr 2024 wurden weltweit rund 62 Millionen Tonnen Elektroschrott produziert. Mit ihrer Kooperation wollen GP JOULE und SoldMine dieser Verschwendung entgegenwirken. Die eingesandten Geräte werden repariert ("refurbished") und weiterverkauft. Das verlängert die Nutzungsdauer der Geräte und spart seltene Erden und andere Ressourcen.

Für Kunden*innen ist der Ablauf ganz einfach: Auf gp-joule.de/strom/soldmine lassen sie den aktuellen Marktwert ihrer Altgeräte einschätzen. Sagt ihnen das Angebot zu, bekommen sie das fertige Versandetikett und können die Geräte versichert und kostenfrei an SoldMine senden.

Nach einer Prüfung durch SoldMine folgt innerhalb weniger Tage die Gutschrift in Höhe des ermittelten Gerätewerts auf das Kundenkonto bei GP JOULE.

Neben der Reduzierung von Elektroschrott trägt die Partnerschaft dazu bei, nachhaltig mit Ressourcen umzugehen und die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Mit 100% Erneuerbarer Energie setzt GP JOULE bereits Maßstäbe in der nachhaltigen Energieversorgung, zertifiziert durch das ok-power-Siegel und den TÜV Nord.

Durch die Zusammenarbeit mit SoldMine erweitert GP JOULE sein Engagement für einen bewussten Umgang mit Ressourcen.

Über GP JOULE

GP JOULE ist als integrierter Energieversorger in allen Bereichen der Energie-Wertschöpfungskette aktiv: von der Erzeugung bis zur Nutzung - und von der Beratung über die Finanzierung und Projektierung bis zum Bau und Service. GP JOULE produziert und vermarktet Wind- und Solarstrom, grünen Wasserstoff und Wärme und setzt die Energie dort ein, wo es am effektivsten ist: in der Elektro- und Wasserstoffmobilität, in Haushalten und in der Industrie. So gestaltet GP JOULE aus Deutschland heraus seit 2009 das Energiesystem mit Zukunft in Europa. Für eine sichere, unabhängige und nachhaltige Energieversorgung. Für 100 % Erneuerbare Energien für alle.

