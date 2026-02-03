KSB SE & Co. KGaA

Vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2025

Frankenthal (ots)

KSB setzt den Wachstumskurs auch 2025 fort

Auftragseingang und Umsatz über 3 Milliarden Euro

EBIT über Vorjahr

Ausblick 2026 sieht Wachstum vor

Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB schließt das Geschäftsjahr 2025 trotz herausfordernder Rahmenbedingungen mit einem Wachstum gegenüber Vorjahr ab. Die gute Geschäftsentwicklung hat sich auch im vierten Quartal 2025 bestätigt. Die Kennzahlen für Auftragseingang, Umsatz sowie das Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) hat das Unternehmen gegenüber 2024 gesteigert.

Im Geschäftsjahr 2025 hat KSB den vorläufigen Auftragseingang um 2,9 % auf 3.203 Mio. EUR (davon 755 Mio. EUR im vierten Quartal) gesteigert. Bereinigt um Währungseffekte von 84 Mio. EUR wäre der Auftragseingang um 5,6 % gestiegen.

Das Segment Pumpen wuchs mit 6,1 % auf 1.760 Mio. EUR am stärksten. Dazu hat insbesondere der Absatzmarkt Wasser mit einem Wachstum von 12,5 % beigetragen. Die Märkte Energie und Petrochemie / Chemie folgen mit einem Wachstum von 7,4 % bzw. 6,4 %. Danach folgt das Segment Armaturen mit einem Auftragseingang von rund 413 Mio. EUR (+ 1,4 %). Der Auftragseingang im Segment KSB SupremeServ reduzierte sich - insbesondere aufgrund geringerer Ersatzteilnachfrage in den Märkten Bergbau und Energie - um 1,7 % auf 1.031 Mio. EUR.

Die vorläufigen Auftragseingänge stiegen in der Region Mittlerer Osten / Afrika um 7,0 %, in Amerika um 6,2 % und in der Region Europa um 2,7 %. In Asien / Pazifik wurde ein Nullwachstum erzielt.

Bei den vorläufigen Umsatzerlösen hat KSB im Geschäftsjahr 2025 erstmals die Schwelle von 3 Milliarden Euro überschritten. Der Umsatz stieg um 2,3 % auf 3.035 Mio. EUR (davon 802 Mio. EUR im vierten Quartal). Ohne Währungseffekte von 77 Mio. EUR wäre der Umsatz um 5,0 % gestiegen.

Mit einem Wachstum von 4,3 % auf 1.618 Mio. EUR erzielte das Segment Pumpen den stärksten Anstieg. Diese Steigerung erfolgte insbesondere im Wassermarkt, der um rund 17,0 % wuchs. Alle anderen Märkte entwickelten sich nahezu unverändert zum Vorjahr. Das Segment Armaturen realisierte ein Umsatzplus von 1,3 % auf 404 Mio. EUR. Im Segment KSB SupremeServ hat KSB im Geschäftsjahr 2025 mit 1.013 Mio. EUR nahezu das Vorjahresniveau gehalten. Belastend wirkte sich insbesondere ein währungsbedingter Rückgang der Erlöse von rund 5 % im Bergbaumarkt aus. Alle anderen Märkte entwickelten sich währungsbereinigt auf oder leicht über Vorjahresniveau.

Die vorläufigen Umsatzerlöse in der Region Europa sind um 2,9 % gestiegen. In den Regionen Asien / Pazifik sowie Amerika bewegten sich die Umsatzerlöse jeweils leicht über Vorjahresniveau. Die Region Mittlerer Osten / Afrika erzielte ein Wachstum von 7,6 %.

KSB erwartet ein EBIT über Vorjahr und im mittleren Bereich des für das Geschäftsjahr 2025 gegebenen Prognosekorridors von 235 Mio. EUR bis 265 Mio. EUR. Diese Zahlen beinhalten bereits die externen und nicht operativen Transformationskosten für SAP S/4HANA in Höhe von rund 27 Mio. EUR gegenüber 15,4 Mio. EUR in der Vorjahresperiode.

Die finalen Geschäftszahlen 2025 präsentiert KSB am 26. März 2026.

Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung, sagt: "Das Geschäftsjahr 2025 war geprägt von weltpolitischen Spannungen und Handelshemmnissen, die unser Unternehmen vor vielfältige Herausforderungen stellten. Gleichwohl ist es uns gelungen, unsere besonderen Stärken - globale Präsenz, ein breit aufgestelltes Produktportfolio sowie eine motivierte Belegschaft - zu nutzen und das Wachstum von KSB weiter zu steigern. So haben wir 2025 zu einem erneut besten Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte gemacht und die Strategie Mission TEN30 bestätigt."

Im Geschäftsjahr 2026 rechnet KSB mit anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen in der Weltwirtschaft. Dennoch möchte das Unternehmen seinen Wachstumskurs beibehalten.

