Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Kripo Schwerin sucht engagierte Zeugin

Schwerin (ots)

Am 19.12.2019 kam es gegen 11.35 Uhr in einer Straßenbahn zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung befand sich die Straba Höhe Gartenstadt/Staufenbergstraße. An der Haltestelle »Staufenbergstraße« kam die Polizei zum Einsatz und beendete die Schlägerei und nahm die Personalien der Beteiligten auf.

Im Zuge der Ermittlungen sicherte die Kripo Videoaufnahmen der Auseinandersetzung.

Auf diesen Aufnahmen ist zu erkennen, dass eine junge Frau engagiert und mutig zwischen die sich schlagenden Personen geht und schlichtet.

Personenbeschreibung: lange blonde Haare, die im Kopfbereich geflochten waren, schwarzes, breites Stirnband, grünlicher Parka, graue Leggins, graue Sporttasche.

Die Polizei sucht die Zeugin für das Ermittlungsverfahren, das engagierte Vorgehen der jungen Frau soll außerdem entsprechende Anerkennung finden.

Kontaktaufnahme bitte unter 0385/5180-3004 oder per Mail an pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

