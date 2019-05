Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Tanz in den Mai

Verkehrskontrollen in Schwerin

Schwerin (ots)

In Zusammenhang mit den polizeilichen Maßnahmen anlässlich der den Veranstaltungen zum "Tanz in den Mai" in Schwerin, wurden durch die Mitarbeiter des Polizeihauptreviers insgesamt fünf Fahrzeugführer kontrolliert, die aufgrund Alkohol-/Raschmittelbeeinflussung nicht mehr fahrtüchtig waren. Gegen die fünf Fahrzeugführer wurden Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein unter Alkoholeinfluss stehender Radfahrer war mit einem zuvor entwendeten E-Bike unterwegs. Das E-Bike konnte im Anschluss an die Maßnahmen an den Eigentümer zurückgegeben werden. Der höchste Atemalkoholwert wurde mit 2,91 Promille bei einem Radfahrer festgestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Witt-Manß

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell