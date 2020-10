Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer in Stadtteilschule Kirchwerder - Feuerwehr Hamburg verhindert Brandausbreitung

Hamburg (ots)

Hamburg Kirchwerder, Feuer zwei Löschzüge, 05.10.2020, 23:42 Uhr, Kirchwerder Hausdeich

Kurz vor Mitternacht zu Dienstag wurde die Feuerwehr Hamburg durch die Besatzung eines Streifenwagens zur Stadtteilschule Kirchwerder gerufen. Die Polizisten meldeten Feuerschein am Gebäude. Durch die Rettungsleitstelle wurden der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Bergedorf, sowie die Freiwilligen Feuerwehren Kirchwerder-Nord und Neuengamme alarmiert. Da Flammen offenbar bereits aus einem Lüftungsschacht herausschlugen, wurde die Alarmstufe noch auf der Anfahrt der ersten Kräfte auf "Feuer 2" erhöht. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, waren Feuerschein und eine starke Rauchentwicklung im Schulgebäude sichtbar. Durch mehrere Trupps unter Atemschutz wurden zwei C-Rohre zur Brandbekämpfung in das Gebäudeinnere vorgenommen. In einem Putzmittelrum brannten eine Bohnermaschine und weitere Putzmittel. Teile der Decke mussten aufgenommen werden, da Flammen aus einem Belüftungsschacht von außerhalb des Gebäudes zu sehen gewesen waren. Durch das beherzte Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Brandausbreitung auf unbetroffene Bereiche der Schule verhindert werden. Brandrauch, der sich innerhalb des Gebäudes ausgebreitet hatte, wurde mithilfe eines Drucklüfters entfernt. Die Feuerwehr Hamburg war mit 40 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache wird jetzt durch die Polizei ermittelt.

