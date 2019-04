Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: 83-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Harrislee (ots)

(do) Am Morgen (09:34 Uhr) kam es in Böklund (Kreis Schleswig-Flensburg) zu einer folgenschweren Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Pkw.

Nach ersten Ermittlungen des Polizeireviers Schleswig überquerte der Radfahrende zum Unfallzeitpunkt die vorfahrtberechtigte Landesstraße 28 in Richtung Böklund - Kattbek.

Auf der Landesstraße kollidierte sein elektrifziertes Fahrrad mit einem herannahenden Pkw BMW.

Der 83-Jährige, schwer verletzte Fahrradfahrer wurde wenig später mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus geflogen.

Rückfragen bitte an:



Regionalleitstelle Nord



Telefon: 0461/99930240

E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell