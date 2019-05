Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Psychisch Kranke versucht in den Luftsicherheitsbereich einzudringen

Frankfurt/Main (ots)

Am 28. April versuchte eine psychisch kranke Frau in den Luftsicherheitsbereich des Frankfurter Flughafens einzudringen. Ein Flughafenmitarbeiter verweigerte ihr zunächst den Zutritt zur Luftsicherheitskontrollstelle, weil sie über keine Bordkarte verfügte. Hiervon zeigte sie sich allerdings unbeeindruckt. Sie stieß eine Luftsicherheitsassistentin zur Seite, welche sich leicht an der Hand verletzte. Erst Kräfte der Bundespolizei konnten die junge Frau stoppen. Die Polizisten sprachen ihr gegenüber einen Platzverweis aus. Diesem kam sie nicht nach und begann stattdessen die Beamten zu schubsen. Auf der Wache stellte sich heraus, dass die Deutsche aufgrund einer psychischen Erkrankung in medizinischer Behandlung ist. Ein Rettungswagen brachte sie in Begleitung der zuständigen Landespolizei in ein Frankfurter Krankenhaus.

