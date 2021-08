Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Schülerpraktikum im Herbst im Bundespolizeirevier Halle in Planung - Bewirb Dich jetzt!

Halle/Saale

Mit viel Zuversicht blickt die Einstellungsberaterin in Halle/Saale, Vanessa Kamprath, in Richtung Herbst. Erstmalig soll im Bundespolizeirevier Halle/Saale vom 4. bis 8. Oktober 2021 ein Schülerpraktikum durchgeführt werden. Noch kann leider keiner genau einschätzen, was uns diesen Herbst erwartet, weshalb dieses Schülerpraktikum schon jetzt mit hohen Hygienemaßnahmen geplant wird. Die Teilnehmerplätze sind rar, jedoch haben wir noch ein paar wenige zu vergeben. Um einen dieser Plätze zu ergattern, müssen die Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassenstufe die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, eine Bewerbung in Textform sowie das aktuelle Zeugnis bis zum 30. August 2021 per E-Mail an eb.halle@polizei.bund.de einsenden. Alle Voraussetzungen, welche durch den Bewerber erfüllt werden müssen, können unter www.komm-zur-bundespolizei.de nachgelesen werden. Sollten mehr Interessentinnen und Interessenten ihre Bewerbung einsenden als Plätze vorhanden sind, wird eine Auswahl nach vorgegebenen Kriterien getroffen. Eine Bestätigung der Teilnahme erfolgt in der Regel per E-Mail.

