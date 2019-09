Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zersplitterte Zugscheibe - Bisher unbekannte Täter werfen Stein auf Regionalbahn

Bild-Infos

Download

Halle (ots)

Am gestrigen Nachmittag, den 26. September 2019, gegen 15:45 Uhr bewarfen bisher unbekannte Täter die Regionalbahn, die vom Hauptbahnhof Halle Richtung Eisleben fuhr, vermutlich mit einem Stein. Durch den Steinwurf wurde eine Scheibe in einem Wagon beschädigt. Hinter der Scheibe befanden sich vier Reisende, die glücklicherweise mit dem Schrecken davonkamen. Die Scheibe zersplitterte vollständig in sich. Die Bahn wurde nach der Fahrt zur Reparatur in die Werkstatt Sangerhausen gebracht. Der Tatort lässt sich auf die Straßenüberführung in der Paul-Suhr-Straße, Halle-Angersdorf/Halle Südstadt festlegen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und benötigt die Hilfe der Bevölkerung. Wer hat zur Tatzeit an der Straßenüberführung in der Paul-Suhr-Straße, Halle-Angersdorf/Halle Südstadt Personen gesehen und kann Aussagen dazu treffen? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 565490), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391 56549-504

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell