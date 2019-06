BPOLI MD: 37 Messer und 4,0 Promille - 24-jähriger "Schwarzfahrer" wird gestellt

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

37 Messer und 4,0 Promille - 24-jähriger "Schwarzfahrer" wird gestellt

Aschersleben

Am Samstag, den 15. Juni 2019, gegen 18:50 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen 24-jährigen "Schwarzfahrer" in einem Regional-Express auf der Strecke von Sandersleben nach Aschersleben informiert. Der "Schwarzfahrer" wurde von dem Zugbegleiter am Bahnhof Aschersleben von der Weiterfahrt ausgeschlossen, da er stark alkoholisiert war und zudem ein langes Messer aus seinem Rucksack herausragte. Auch der Zugbegleiter einer anderen am Bahnhof Aschersleben bereitstehenden Regionalbahn wollte den Mann nicht mitnehmen. Daraufhin drohte dieser, er würde vor den Zug springen, sprang auch sodann in die Gleise und lief in Richtung Halberstadt. Sofort wurden die Gleise für jeglichen Bahnverkehr gesperrt. Wenig später wurde er durch Landespolizisten aus dem Gefahrenbereich geholt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,0 Promille. In Rucksack des Mannes wurden insgesamt 37 Messer aufgefunden, darunter befanden sich acht verbotene Einhandmesser sowie ein Dolch und ein Jagdmesser. Die Messer wurden sichergestellt. Warum er die vielen Messer bei sich hatte, konnte der Mann den Beamten nicht darlegen. Da der 24-Jährige leichte Verletzungen durch Stürze hatte und den hohen Alkoholpegel, wurde er in einem naheliegenden Krankenhaus medizinisch versorgt. Die Bundespolizei wird gegen ihn wegen des Schwarzfahrens, der Nötigung sowie Verstößen gegen das Waffengesetz und wegen des unerlaubten Gleisaufenthalts Anzeigen stellen.

