BPOLI MD: Bundespolizeihubschrauber entdeckt Buntmetalldiebe

Halle (ots) - Während eines regulären Überwachungsfluges der Bahnanlagen entdeckte ein Bundespolizeihubschrauber am Samstagabend, dem 08. Dezember 2018, gegen 23.20 Uhr zwei verdächtige Personen sowie einen dazugehörigen Transporter. Das Fahrzeug stand in der Nähe des Gleisbereiches an der Bahnstrecke Halle-Eilenburg, im Bereich des Ortsausganges Halle-Peißen. Eine Person hielt ein Werkzeug in der Hand. Nachdem sie den Polizeihubschrauber bemerkt hatten, versuchten sie sich zunächst in einem Gebüsch zu verstecken und entschlossen sich kurz darauf zur Flucht. Sie stiegen in den Transporter und flüchteten über die Bundesstraße 100. Die Besatzung des Hubschraubers informierte die Bundespolizei in Halle und führte eine sofort eingesetzte Fahrzeugstreife an den Transporter heran. Der Transporter wurde angehalten und kontrolliert. Im Auto befanden sich drei Männer im Alter von 32, 32 und 34 Jahren. Die drei Personalien wurden fahndungsmäßig überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass sie unter anderem bereits wegen Bandendiebstahls polizeilich in Erscheinung getreten waren. Auf der Ladefläche entdeckten die Bundespolizisten eine nicht unerhebliche Menge an Metallschrott, welcher augenscheinlich vom Rückbau der Bahnanlagen stammte. Die drei Tatverdächtigen wurden für die sich anschließenden weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle der Bundespolizei in Halle genommen. Sie konnten keinen Eigentumsnachweis oder eine Abholerlaubnis der Deutschen Bahn für das Buntmetall vorweisen. Das Diebesgut und der Transporter wurden daraufhin sichergestellt. Da die Männer alle einen festen Wohnsitz haben, konnten sie die Dienststelle anschließend wieder verlassen. Sie werden alle Drei wegen erneuten Bandendiebstahls angezeigt.

