Eisenach/Erfurt (ots) - In der Nacht vom 23. - 24.08.2022 bis ca. 01:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter den Mosaik-Bogen "70 Jahre Eisenacher Automobilbau" in der Eisenacher Bahnhofshalle. Mit Schottersteinen wurden mehrere bunte Mosaikfenster eingeworfen. Der Sachschaden bewegt sich laut Deutsche Bahn in einem unteren fünfstelligen Eurobereich. Die in diesem ...

