BPOLI EF: Bundespolizei vollstreckt erneut Haftbefehle

Nachdem die Bundespolizei am Montag bereits vier Haftbefehle in Erfurt vollstrecken konnte, war sie auch am gestrigen Tag erfolgreich.

Zunächst kontrollierten die Beamten einen 31-jährigen Deutschen in einer Regionalbahn, die von Eisenach nach Gotha unterwegs war. Noch während der Kontrolle gab der Mann an, auf dem Weg zur Gerichtskasse zu sein. Das Vorhaben stand im Zusammenhang mit einem Haftbefehl wegen Nötigung, auf den die Beamten bei der Überprüfung der Personalien des Mannes gestoßen waren. Weil der Mann aber glaubhaft versichern konnte, die geforderte Geldstrafe bezahlen zu wollen und das Geld auch dabei hatte, wurde er auf freiem Fuß belassen.

Im Hauptbahnhof Erfurt hatte es eine Streife der Bundespolizei mit einem 26-jährigen Deutschen zu tun, für den gleich drei Haftbefehle vorlagen. Einen Haftbefehl hatte das Amtsgericht Erfurt wegen Diebstahls mit Waffen erlassen. Die Erfurter Staatsanwaltschaft suchte den Mann, weil dieser Geldstrafen wegen Erschleichens von Leistungen und Verstoßes gegen das Waffengesetz nicht bezahlt hatte. Aus dem Grund hatte die Behörde die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet. Der in Erfurt wohnende Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt Suhl-Goldlauter eingeliefert.

