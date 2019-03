Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Festnahme durch die Bundespolizei

Suhl (ots)

Beamte der Bundespolizei, die in der Verbindungsstelle in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl eingesetzt sind, konnten einen 35-jährigen Tunesier am heutigen Vormittag festnehmen. Der Mann meldete sich zuvor in der Erstaufnahmeeinrichtung. Da der Tunesier über keinerlei Ausweispapiere verfügte, wurde er zum Zwecke der Identifizierung an die Bundespolizisten verwiesen. Beim Abgleich der Fingerabdrücke konnte festgestellt werden, dass der 35-Jährige mit einem europäischen Haftbefehl wegen Betäubungsmitteldelikten durch die belgischen Justizbehörden gesucht wird. Im Verlauf des Nachmittages ist die Haftrichtervorführung durch Kollegen der Landespolizei geplant. Das weitere Vorgehen wird dort entschieden.

