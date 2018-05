BPOLI EF: Bundespolizisten stellen Minderjährige im ICE fest

Coburg / Erfurt (ots) - Eine Streife der Bundespolizei stellte gestern kurz nach 23:00 Uhr eine 15-jährige Deutsche sowie einen 16 und einen 17 Jahre alten Deutschen in einem ICE fest, der sich auf der Fahrt von Nürnberg nach Leipzig befand. Die Jugendlichen waren laut eigenen Angaben in Coburg in den Zug gestiegen und wollten nach Leipzig. Fahrscheine hatten sie nicht. Die 15-Jährige war außerdem durch das Bayerische Landeskriminalamt zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben, weil sie als vermisst gemeldet war.

Alle drei wurden in Gewahrsam genommen. Die in Ludwigsstadt wohnende 15 und der in Redwitz wohnende 16 Jahre alte Jugendliche wurden von ihren Eltern bei der Dienststelle der Bundespolizei abgeholt. Die Eltern des in Hochstadt a. Main wohnenden 17-Jährigen konnten nicht erreicht werden. Dieser wurde an eine Einrichtung des Erfurter Jugendschutzes übergeben.

