POL-BN: Bonn-Südstadt: Bewohnerin traf auf Einbrecher - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In den Abendstunden des 12.09.2021 versuchte ein Unbekannter in den Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses am Venusbergweg in der Bonner Südstadt einzubrechen.

Eine Bewohnerin nahm gegen 21:15 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Keller des Mehrparteienhauses wahr. Bei ihrer Nachschau entdeckte sie eine Person, die gerade einen Kellerverschlag aufhebelte. Als der Einbrecher die Bewohnerin bemerkte, flüchtete er durch die Haustür in unbekannte Richtung. Entwendet wurde nichts. Er kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 20 bis 30 Jahre alt - ca. 1,70 m groß - schlanke/schmächtige Statur - schwarze, dunkle Haare - auffallend spitzes Kinn.

Eine durch die alarmierte Polizei sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zur Feststellung des Verdächtigen.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat zur Tatzeit im Bereich des Tatortes verdächtige Personen wahrgenommen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

