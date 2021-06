Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich: Kriminalpolizei ermittelt nach Straßenraub

Bonn (ots)

Drei bislang unbekannte Männer sollen in der Nacht zu Donnerstag (24.06.2021) gegen 02:20 Uhr einen 33-Jährigen auf der Endenicher Straße beraubt haben.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen passierte der Geschädigte zur Tatzeit den Bereich um den Einmündungsbereich der Effertzstraße, als er einer Gruppe von drei Männern begegnete. Diese sollen den 33-Jährigen dann unmittelbar geschubst und auf ihn eingeschlagen haben. Zwei der Männer entrissen ihm seinen Rucksack, es kam zu einem Gerangel. Die Täter flüchteten in der Folge mit dem Rucksack in Richtung Endenicher Ei. Sie konnten bei der umgehend nach Notrufeingang eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Auf der Grundlage von Zeugenangaben können die drei Personen wie folgend beschrieben werden:

Erste Person: Etwa Anfang 20 - ca. 1,85-1,90 m groß - schlank-schlaksige Statur - dunkle Hautfarbe - längere, dunkle, lockige Haare (zum Zopf gebunden) - dunkle Jacke (möglicherweise Regenjacke) - dunkle Kappe - mit Tuch/Schlauchschal maskiert.

Zweite Person: Etwa Anfang 20 - ca. 1,75 m groß - dickliche Statur - dunkelgrüner Kapuzenpullover - mit Tuch/Schlauchschal maskiert.

Dritte Person: Etwa Anfang 20 - ca. 1,80 m groß - schlanke Statur - dunkel gekleidet - dunkle Kappe - mit Tuch/Schlauchschal maskiert.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem die Tatverdächtigen zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen sind oder wer Angaben zu ihrer Identität machen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK32.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

