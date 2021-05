Polizei Bonn

POL-BN: Medinghoven: Zwei E-Bikes aus Tiefgarage gestohlen - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 14.05.2021, gegen 10:30 Uhr, und dem 15.05.2021, gegen 17:00 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in den Tiefgaragenbereich eines Mehrfamilienhaues auf der Straße "Europaring" in Bonn-Medinghoven. Nach der Spurenlage öffneten sie gewaltsam einen mit einem Garagentor verschlossenen Abstellbereich und entwendeten zwei E-Bikes Hercules - blau/grau - Roberta R7 und Carver - anthrazit/grün - Cityzen RT im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Mit ihrer Beute verließen die Diebe die Tiefgarage schließlich unerkannt. Das zuständige KK 37 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell