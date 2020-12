Polizei Bonn

POL-BN: Raubüberfall auf Supermarkt in Bonn-Lannesdorf - Polizei fahndet nach zwei flüchtigen Tätern

In den Abendstunden des 02.12.2020 überfielen zwei noch unbekannte Täter einen Supermarkt auf der Straße "Kirchberg" in Bonn-Lannesdorf: Gegen 19:40 Uhr hatten die beiden Maskierten das Ladenlokal betreten und unter Vorhalt einer Handfeuerwaffe von einer Mitarbeiterin des Marktes die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die Bedrohte öffnete daraufhin die Kasse, aus der die Unbekannten dann Bargeld in noch nicht abschließend bestimmten Umfang nahmen und mit ihrer Beute dann in unbekannte Richtung davonliefen. Die Mitarbeiter blieb in der Situation körperlich unverletzt. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Personen, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmal vorliegen:

Person 1

175cm-180cm groß dunkle Sturmhaube dunkle Bekleidung dunkle Handschuhe(evtl. aus Stoff) sprach mit ausländischem Akzent führte eine schwarze Pistole bei sich

Person 2

170-175cm groß heller Mundschutz trug helle Schuhe vermutlich dunkle Mütze mit weißem Schriftzug/Emblem

Nach Abschluss der ersten Maßnahmen durch die Kriminalwache hat das zuständige KK 32 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

