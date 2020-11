Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Tannenbusch - Täter entwendeten Akkordeon - Polizei bittet um Hinweise

Bonn

Am 19.11.2020, in dem Zeitraum zwischen 15:00 und 19:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung auf der Königsberger Straße in Tannenbusch ein: Nach der Spurenlage schoben die Unbekannten zunächst den Rolladen einer Terrassentüre hoch und verschafften sich dann durch das gewaltsame Öffnen der Türe Zugang in die Zimmer, die sie augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Die Einbrecher entwendeten neben einem Computerlaptop auch ein hochwertiges Akkordeon - mit ihrer Beute verließen sie den Tatort schließlich unerkannt.

Nach erfolgter Spurensicherung durch die Kriminalwache übernimmt das zuständige KK 34 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Bezug zu dem geschilderten Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

