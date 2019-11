Polizei Bonn

POL-BN: Geschwindigkeitskontrollen Polizei Bonn vom 25.-29.11.2019

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei informiert: Wir wollen Sie und Ihre Familie vor schweren Unfällen schützen ! Deshalb führen wir in der Zeit vom 25.01. bis 29.11.2019 folgende Geschwindigkeitskontrollen durch:

Montag, 25.01.2019 in Niederbachem auf der Konrad-Adenauer-Straße, in Lengsdorf auf dem Ippendorfer Weg, in Oberkassel auf der Langemarckstraße und der Oberkasseler Straße;

Dienstag, 26.01.2019 in Miel auf dem Heidgesweg, in Beuel auf der Maarstraße, in Rösberg auf der Metternicher Straße und in Lengsdorf auf dem Ippendorfer Weg;

Donnerstag, 28.11.2019 in Bad Godesberg auf der Ürziger Straße, in Widdig auf der L 300, in Meckenheim auf der Kalkofenstraße und in Bonn auf der Reuterstraße;

Freitag, 29.11.2019 in Bonn auf der Sternenburgstraße, in Bad Godesberg auf der Gotenstraße, in Bornheim auf der Grünewaldstraße und in Bellinghausen auf der L 268.

Darüber hinaus behalten wir uns vor, im gesamten Kreis-/Stadtgebiet kurzfristige Kontrollen durchzuführen.

