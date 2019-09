Polizei Bonn

POL-BN: Bonn Innenstadt: Versammlung am Hofgarten zum Thema Massenkonsum und Umweltschutz

Bonn (ots)

Am Dienstagabend, 24.09.2019, kommt es in der Zeit von 20 bis 22 Uhr zu einer Versammlung am Hofgarten mit anschließender Demonstration durch die Innenstadt. Sie gehen auf folgender Route:

Am Hofgarten, Kaiserplatz, Busbahnhof, Thomas-Mann-Straße, Friedensplatz, Sternstraße, Marktplatz, Acherstraße, Münsterplatz, Martinsplatz, Am Hof, Stockenstraße, Adenauerallee, Hofgarten.

Die Veranstaltungsanmelderin erwartet ungefähr 100 Teilnehmer. Es kann zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der angegeben Strecke kommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell