Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei fahndet nach beobachteten Tatverdächtigen

Bonn (ots)

Nach mehreren Personen fahndet die Bonner Polizei im Zusammenhang mit einem Einbruch vom 23.05.2019 in ein Einfamilienhaus auf der Ringstraße in Bonn-Beuel: Gegen 13:00 Uhr kehrte eine Bewohnerin zu dem Haus zurück und stellte fest, dass eine Terrassentüre offen stand - sie nahm dann sich vor der offenen Türe mehrere Personen wahr, die bei ihrem Anblick dann sofort in Richtung Straße flüchteten. Schnell wurden dann auch Spuren eines Einbruchsgeschehen sichtbar - die Unbekannten waren augenscheinlich durch das gewaltsame Öffnen der Terrassentüre in die Zimmer gelangt, die sie dann gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Mit einem kleineren Möbeltresor, in dem sich unter anderem auch Schmuck befand, flüchteten die Einbrecher schließlich vom Ort des Geschehens. Zeugen beobachteten, wie die Personen, zwei Männer und zwei Frauen, dann über die Rheinaustraße zu einem geparkten dunklen Kleinwagen liefen und davonfuhren. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme des Quartetts, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

alle 20-30 Jahre alt

Die beiden Frauen hatten dunkle, längere Haare waren dunkel gekleidet (sommerlich)

Einer der Männer trug einen kleineren, in Stoff eingewickelten Kasten bei sich

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang mit dem geschilderten Tat-/Fluchtgeschehen gemacht haben, oder Angaben zur Identität/zum aktuellen Aufenthaltsort der Beobachteten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell