Polizei Bonn

POL-BN: Nach Diebstahl vom Ausstellungsgelände auf dem Münsterplatz - Polizei stellt Beethoven-Statue sicher

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 19.05.2019 (Sonntag) wurden zwei Verdächtige im Bereich des Ausstellungsgeländes auf dem Bonner Münsterplatz von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes beobachtet: Gegen 05:45 Uhr näherten sich die beiden Männer dem Ausstellungsbereich der Beethoven-Figuren. Die Beobachteten lehnten sich über die Absperrung und nahmen eine grüne Beethoven-Statue an sich - als sie den Sicherheitsdienst bemerkten, flüchteten sie vom Ort des Geschehens. Eine der mutmaßlichen Diebe, ein 32-jähriger Mann, wurde von dem Sicherheitsdienst gestellt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten. Der zweite Mann konnte zunächst unerkannt flüchten. Eine weitere Funkstreifenwagenbesatzung fand die zuvor entwendete, grüne Statue vor einem Haus auf der Brüdergasse auf und brachte sie in den Ausstellungsbereich zurück. Nach den bisherigen Feststellungen wurde, vermutlich ebenfalls in der Nacht zum 19.05.2019, eine weitere Figur aus dem Bereich entwendet - von dieser fehlt derzeit noch jede Spur. Das zuständige KK 36 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

