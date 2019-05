Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Gronau: Sachbeschädigungsdelikte in der Rheinaue - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungsdelikten in der Bonner Rheinaue. In der Nacht zum 01.05.2019 wurden dort zwei Ausschankwagen beschädigt. Unbekannte lösten nach bisherigem Kenntnisstand die Bremsen der Wagen und schoben einen in Richtung des Ententeichs, in welchen dieser dann rollte und dort zu Grunde sank. Ein weiterer Ausschankwagen wurde im Inneren mit dem Inhalt eines Feuerlöschers verunreinigt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Die Bonner Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer in der Zeit Nacht zum 01.05.2019 verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit dem Kriminalkommissariat 37 in Verbindung zu setzen.

