Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall mit Sachschäden und Flucht unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss in Bornheim/Heimerzheim

Bonn (ots)

Am 30.03.2019 gegen 10:35 Uhr wurde der Polizei Bonn durch einen Zeugen im Bereich der L 182 / Rankenberg in Bornheim-Brenig ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet, welches dem Anschein nach, in Schlangenlinien fahrend, Richtung Heimerzheim unterwegs sei.

In der Folge meldete der Zeuge weiter, dass das Fahrzeug einem anderen Fahrzeug im Begegnungsverkehr einen Spiegel abgefahren habe.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde das verdächtige Fahrzeug im Verlauf der L 182 in Richtung Euskirchen fahrend gestellt.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde neben Sachschäden am Fahrzeug auch eine deutliche Alkoholisierung des 52-jährigen Fahrers festgestellt. Zusätzlich ergaben sich Hinweise auf die Einnahme von Medikamenten durch den Fahrzeugführer, so dass eine Blutprobe entnommen wurde.

Bei den weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang wurden, entlang der vermeintlichen Fahrstrecke, noch zwei beschädigte Verkehrsinseln vorgefunden. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 2000 Euro.

Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen durch Beamte der Polizeiwachen Duisdorf/Bornheim übernimmt das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 0228 - 150 mit der Polizei Bonn in Verbindung zu setzen.

Polizei Bonn

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn