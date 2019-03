Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal-Buschhoven: Einbruch in Bäckerei

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch in eine Bäckerei in Swisttal-Buschhoven stehen könnten. In der Nacht zu Freitag, 29. März 2019, haben Unbekannte eine Zugangstüre zu der Bäckerei, die an einen Discountmarkt angeschlossen ist, aufgebrochen und sich so den Zutritt zu den Geschäftsräumen verschafft. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer in der Zeit zwischen Donnerstag, 28.03.2019, 22 Uhr, und Freitag, 29.03.2019, 03.50 Uhr, im Bereich der Straße Am Fienacker verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit dem Kriminalkommissariat 34 in Verbindung zu setzen.

