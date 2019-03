Polizei Bonn

POL-BN: Personenkontrollen in Beuel und Bonn: Polizei nahm drei gesuchte Männer fest

Bonn (ots)

Gleich drei mit Haftbefehlen gesuchte Männer wurden am Rosenmontag in Bonn festgenommen. Um 18.25 Uhr bemerkten Beamte auf der Friedrich-Breuer-Straße in Beuel einen Mann, der ein Fahrradschloss unter einem geparkten Pkw versteckte. Bei der anschließenden Personenkontrolle fanden die Beamten in seiner Kleidung eine Zange. Das Zahlenschloss war durchgetrennt. Trotz Absuche der näheren Umgebung konnten die Beamten kein unverschlossenes Fahrrad feststellen. Allerdings stellte sich heraus, dass gegen den 36-jährigen Tatverdächtigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München vorlag. Er wurde festgenommen und in das Polizeipräsdium gebracht.

Um 23.30 Uhr wurden Beamte der Wache zu einem Streit an der Kasernenstraße in der Bonner Innenstadt gerufen. Einer der Beteiligten soll ein Messer mitführen. Vor Ort wurde ein 23-Jähriger angetroffen. In seiner Jacke fanden die Beamten zwei geöffnete Taschenmesser. Da er keine Ausweisdokumente mit sich führte, wurde er zur Wache GABI gebracht. Dort wurde festgestellt, dass gegen den 23-Jährigen ein Haftbefehl wegen des Verdachts des Diebstahls und Betruges vorlag. Er wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.

30 Minuten später überprüften Beamte auf der Friedrichstraße einen 41-jährigen Mann. Auch er, so stellte sich heraus, wurde mit Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht. Er wurde ebenfalls in Polizeigewahrsam im Polizeipräsidium gebracht. Von dort aus werden die Festgenommenen heute Vormittag in Justizvollzugsanstalten gebracht.

