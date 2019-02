Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Rösberg: Traktor und Anhänger kippten um

20-jähriger Fahrer verletzt

Bonn (ots)

Am Feitag, 22.02.2019, befuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Traktor und zwei Anhängern die abschüssige Proffgasse. Aus zurzeit nicht geklärter Ursache geriet das Gespann ins Schlingern. Der Traktor stürzte nach rechts auf einen parkenden Pkw. Der erste Anhänger fiel nach links um. Der zweite Anhänger blieb auf der Straße stehen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gefahren werden musste. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen des verunfallten Traktors und Anhängers ist die Proffgasse weiterhin gesperrt. Der beschädigte Pkw wurde mit einem Abschleppwagen abtransportiert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell