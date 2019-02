Polizei Bonn

POL-BN: Bonner Hofgarten: Kopfhörer und Powerbank geraubt

Polizei ermittelt gegen 17-Jährigen

Bonn (ots)

Am Donnerstag, 21.02.2019, wurden drei Jungen im Alter von 15 und 16 Jahren gegen 18 Uhr im Bonner Hofgarten von mehreren Jugendlichen angerempelt, bedroht und zur Herausgabe eines Kopfhörers und einer Powerbank gezwungen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden kurze Zeit später In der Sürst vier 17-jährige Verdächtige von der Polizei angetroffen und zur Wache GABI gebracht. Dort wurden ihre Personalien festgestellt. Während drei Jugendliche die Wache nach der Identitätsfeststellung verlassen konnten, erhärtete sich der Tatverdacht gegen den vierten Verdächtigen. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen wurde er seinem Vater übergeben. Die Ermittlungen gegen den 17-Jährigen dauern an.

