POL-BN: Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollstellen im Zeitraum 25.02. bis 01.03.2019

Bonn (ots)

Wir wollen Sie und ihre Familie vor schweren Unfällen schützen.

Hier die geplanten Geschwindigkeitskontrollstellen:

Montag, 25.02.2019: in Stieldorf auf der Raiffeisenstraße, in Bornheim auf der L 281, in Impekoven auf der B 57 und in Heisterbacherrott auf der L 268;

Dienstag, 26.02.2019: in Stieldorf auf der Oelinghovener Straße, in Sandscheid auf der L 268, in Sechtem auf der Bahnhofstraße und in Bonn auf der Pützchen Chaussee;

Mittwoch, 27.02.2019: in Oelinghoven auf der Straße Alt Oelinghoven, in Bad Godesberg auf der Deutschherrenstraße, in Beuel auf der Maarstraße und in Ippendorf auf der Spreestraße;

Donnerstag, 28.02.2019: in Bornheim auf der L 182, in Vilich auf der Niederkasseler Straße, in Bad Honnef auf der Lohfelder Straße und in Lengsdorf auf dem Ippendorfer Weg;

Freitag, 01.03.2019: in Bad Godesberg auf der Deutschherrenstraße, in Endenich auf der Röckumstraße, in Sandscheid auf der L 268 und in Sechtem auf der Bahnhofstraße.

Darüber hinaus müssen Sie im gesamten Kreis-/Stadtgebiet mit kurzfristigen Kontrollen rechnen.

