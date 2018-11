POL-BN: Poppelsdorf: 33-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Bonn (ots) - Am gestrigen Mittwoch (14.11.2018) ereignete sich in Bonn-Poppelsdorf ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde: Gegen 11:00 Uhr war die 33-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Sternenburgstraße in Fahrtrichtung Lotharstraße unterwegs. Zur gleichen Zeit bog ein 47-jähriger PKW-Fahrer, aus dem Hospitalweg kommend, links in die Sternenburgstraße ab und stieß mit der Radfahrerin zusammen. Bei der Kollision stürzte die 33-Jährige und verletzte sich. Durch einen Rettungstransportwagen musste sie in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das zuständige Verkehrskommissariat der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

