POL-BN: Kontrollen in Bad Godesberg - 26 Personen bei Präsenz und Interventionseinsatz überprüft

Bonn (ots) - Im Rahmen des Präsenz- und Interventionseinsatzes hat die Bonner Polizei am Mittwoch (14.11.2018) zahlreiche Personen kontrolliert. Die Polizeibeamten, die durch Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes unterstützt wurden, bestreiften in der Zeit von 18:30 Uhr bis 00:30 Uhr die bekannten Treffpunkte Jugendlicher in der Innenstadt, in Mehlem und in Friesdorf sowie verschiedene Parkanlagen und Schulhöfe.

Bei der Kontrolle eines 34-Jährigen gegen 19:50 Uhr am Aennchenplatz fanden die Beamten Marihuana. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gegen mehrere Personen, die sich gegen 22:30 auf dem Schulhof des Konrad-Adenauer-Gymnasium an der Max-Planck-Straße aufhielten, sprachen die Beamten Platzverweise aus.

