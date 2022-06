Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Notarzteinsatz mit 5 Verletzten auf der BAB A44 in Velbert

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Die Feuerwehr Ratingen wurde heute am 17.06.2022 um 18:32 auf die BAB A44 in Velbert alarmiert. Hier waren drei PKW mit insgesamt fünf Verletzten verunfallt. Der Einsatzführungsdienst B der Feuerwehr Ratingen wurde nach dem Konzept des Kreises Mettmann mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug und dem Gerätewagen Rettung alarmiert. An der Einsatzstelle unterstützten die Feuerwehr Ratingen die Velberter Kollegen. Der B-Dienst übernahm die Funktion organisatorischer Leiter Rettungsdienst (OrgL-Rett)). Das Feuerdienstpersonal unterstützte bei der Behandlung der Verletzten. Nach ca. 1,5 Std. war der Einsatz für die Ratingen Kräfte beendet. Auf die Pressemeldung der Feuerwehr Velbert wird verwiesen.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell