FW Ratingen: Bilanz der Feuerwehr Ratingen für Altweiber bis 18:00 Uhr

Ratingen (ots)

Ratingen, 28.02.19, 18:00 Uhr

Die Einsatzbilanz vom heutigen, närrischen Treiben sah bis 18:00 Uhr wie folgt aus: Die Zahlen vom Vorjahr 2018 stehen in Klammern. Insgesamt mussten von der Feuerwehr und den eingesetzten Hilfsorganisationen der Malteser Hilfsdienste, der Johanniter Unfall Hilfe und dem Deutschen Roten Kreuz insgesamt 37 (45)Personen transportiert werden, 23 (18) Personen waren alkoholisiert. 9 (11) Personen hatten sich Schnittverletzungen zugezogen. Zusätzlich wurden durch die Einsatztrupps weitere 36 (36) Hilfedürftige versorgt, mussten aber nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine große Hilfe hierbei waren wieder einmal die Unfallhilfsstelle am Marktplatz und der Sanitätsdienst an der Stadthalle - die Hilfsorganisationen hatten hier wieder wirksame Einsatzkonzepte aufgestellt.

Es lässt sich resümieren, dass die Feierlichkeiten zu Altweiber bis in den frühen Abend einsatzmäßig ruhiger verlaufen sind als im Vorjahr - die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Hilfsorganisationen und Polizei freuen sich, wenn das in der Nacht auch so bleibt und wünschen allen "Jecken" weiter ausgelassene und verletzungsfreie Feierstunden.

Die Feuerwehr wurde darüber hinaus noch zu folgenden Einsätzen gerufen:

Gegen 08:20 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem größeren Ölaustritt alarmiert. Hier waren das Kleineinsatzfahrzeug und der Einsatzführungsdienst im Einsatz.

Um 12:33 Uhr rückten das Löschfahrzeug und der Einsatzführungsdienst zu einem Gasgeruch in einem Keller aus. Dieser Einsatz erwies sich glücklicherweise als Fehlalarm.

Eine gestürzte, übergewichtige Person rief um 14:09 Uhr die Feuerwehr auf den Plan. Die Person war unverletzt und ihr wurde von der Besatzung des Kleineinsatzfahrzeuges wieder aufgeholfen.

Ein Vogel der sich in einem Netz verfangen hatte wurde um 14:31 Uhr gemeldet. Auch hier konnte die Besatzung des Kleineinsatzfahrzeuges Hilfe leisten.

Um 16:45 Uhr wurde das Löschfahrzeug und ein Rettungswagen zu einer eingeschlossenen Person in einem Aufzug gerufen. Die Person war bei Eintreffen schon aus dem Fahrstuhl befreit.

