Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Presseeinladung Bundespolizei See eröffnet modernes Verfahrenstrainingszentrum

Cuxhaven / Hamburg / Kiel / Lübeck / Neustadt in Holstein / Schwerin / Rostock / (ots)

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt eröffnet am Montag, den 29. August 2022 das neu errichtete Verfahrenstrainingszentrum bei der Bundespolizei See in Neustadt im Beisein von MdB Bettina Hagedorn, MdB Petra Nicolaisen und MdB Ingo Gädechens sowie hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern des Bundesministeriums des Innern und für Heimat, der Bundespolizei, von benachbarten Behörden und der am Bau beteiligten Unternehmen.

Nach mehr als drei Jahren Planungs- und Bauzeit nimmt die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt die aktuell modernste Anlage Europas im Maritimen Schulungs- und Trainingszentrum in Betrieb. Auf vier virtuellen Schiffsbrücken können nun Kommandantinnen und Kommandanten sowie das nautische Personal vielfältige Einsatzszenarien bei jedem Wetter - Seegang und Windstärke - auf Nord- und Ostsee trainieren. Die Bundespolizei See kann mit dem Abschluss dieser Baumaßnahme die Aus- und Fortbildung des seefahrenden Personals modern, effektiv und effizient ausbauen und deutlich verbessern.

Die Eröffnung beinhaltet auch einen Rundgang durch das Verfahrenstrainingszentrum. Es besteht die Möglichkeit Fotos zu machen.

Zeit: Montag, 29. August 2022, 11:00 Uhr

Ort: Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt Direktionsbereich Bundespolizei See Wieksbergstraße 54/0 23730 Neustadt in Holstein

Journalistinnen und Journalisten müssen sich zu diesem Termin bis 25. August 2022, 18:00 Uhr, unter Angabe von Namen, Geburtsdatum- und Ort unter presse.badbramstedt@polizei.bund.de akkreditieren. Wir bitten um Verständnis, dass verspätete Anfragen nicht mehr berücksichtigt werden können. Bei einer zu hohen Anzahl von Anträgen behalten wir uns vor die Akkreditierungen in der Reihenfolge ihres Eingangs zu vergeben. Bitte halten Sie beim Einlass Ihre Presseausweise bereit.

Auf dem Gelände wird das Tragen einer medizinischen Maske dringend empfohlen, insbesondere, wenn Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Aus organisatorischen Gründen (Personen- und Ausrüstungskontrolle, Ausgabe der Einlassausweise) müssen sich Journalistinnen und Journalisten am 29. August bis spätestens 10:45 Uhr am Haupttor der Liegenschaft einfinden. Akkreditierte Pressevertreterinnen und -vertreter werden von dort unmittelbar zum Veranstaltungsort geleitet. Parkplätze stehen in der Liegenschaft zur Verfügung.

