Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Gepäckdiebe im Zug festgenommen

BremenBremen (ots)

Regionalexpress Bremen - Bremerhaven, 29.12.2020

Zivilfahnder der Bundespolizeiinspektion Bremen haben zwei mutmaßliche Diebe in einem Regionalexpress nach Bremerhaven auf frischer Tat festgenommen. Die 17-jährigen nordafrikanischen Jugendlichen werden beschuldigt, sich durch Umsetzen auf verschiedenen Sitzen einem 60-jährigen Fahrgast angenähert zu haben, bis einer im vermeintlich günstigen Augenblick dessen Tasche unter dem Sitz zu sich zog: In diesem Moment griffen die Bundespolizisten ein. Am Bahnhof Osterholz-Scharmbeck war die Fahrt für das Duo beendet - mit Strafanzeigen wurden die Jugendlichen entlassen.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen warnt in diesem Zusammenhang erneut vor Taschendieben, auch wenn Züge zurzeit geringer frequentiert werden: Die beiden waren den Zivilfahndern bereits im Bremer Hauptbahnhof aufgefallen, als sie sich mehrfach Reisenden näherten, die geöffnete Handtaschen auf dem Rücken trugen oder Gepäck unbeaufsichtigt abgestellt hatten.

