Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Damenrad auf Bahnübergang von Zug überfahren

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, Bahnübergang zum ehemaligen Güterbahnhof, Strecke Richtung Oldenburg, 08.11.2019, 22:12 Uhr

Unbekante Täter haben am Bremer Hauptbahnhof ein älteres Damenrad auf den Bahnübergang "Am Handelsmuseum" gelegt. Am Freitagabend um 22:12 Uhr wurde es von einer Nordwestbahn überrollt und zerstört. Bei der Schnellbemsung wurd niemand verletzt. Der Bahnhübergang befindet sich am Bahnsteigende von Gleis 1 in Richtung Oldenburg und führt zum ehemaligen Güterbahnhof.

An der Nordwestbahn 83434 entstanden geringe Aufprallschäden. Die Bahnstrecke konnte nach einer halben Stunde wieder freigegeben werden - es verspäteten sich acht Züge.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet um Zeugenhinweise: Telefon 0421/162995

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Bremen

Pressesprecher

Holger Jureczko

Mobil: 0172 893 8080

E-Mail: holger.jureczko@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell