Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Trinkfreudiges Trio in unmittelbarer Nähe zum Bundespolizeirevier HH-Altona beim Graffiti-Sprayen erwischt

Hamburg (ots)

Am 03.02.2021 gegen 23:30 Uhr begaben sich Beamte des Bundespolizeireviers Hamburg-Altona auf einen Streifengang in den Bahnhof. Hierfür betraten sie auch das sich in unmittelbarer Nähe zur Polizeidienststelle befindliche Treppenhaus, wo sie drei deutsche Staatsangehörige (20/ 21/ 22 Jahre alt) beim Sprayen von Graffitis antrafen.

Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen und samt den sichergestellten Sprayer-Utensilien in das Bundespolizeirevier verbracht.

Atemalkoholtests ergaben jeweils Werte von ca. 1,6 Promille, 1,7 Promille und 1,8 Promille. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die drei Personen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Neben einer Anzeige wegen Sachbeschädigung und möglichen zivilrechtlichen Forderungen zur Beseitigung der Farbschmierereien kann das aus drei verschiedenen Haushalten stammende Trio auch mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Eindämmungsverordnung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell