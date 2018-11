Frankfurt am Main (ots) - Ein Toter und zwei Verletzte, einer davon schwer, war die traurige Bilanz eines Personenunfalles an der S-Bahnstation Frankfurt/Ostendstraße. Der Unfall ereignete sich gestern (13.11.) gegen 16 Uhr. Bei dem Toten handelte es sich um einen 17-Jährigen aus Hanau. Schwer verletzt wurde ein 44-jähriger Kasache, der zur Behandlung in die Frankfurter Berufsunfallklinik kam. Bei dem Leichtverletzten handelt es sich um einen 44-jährigen Inder. Die älteren Männer waren beide wohnsitzlos.

Nach ersten Zeugenhinweisen soll eine der Personen hilflos im Gleis gelegen haben. Daraufhin seien die beiden anderen ebenfalls in das Gleis gegangen, um Hilfe zu leisten.

Unklar ist allerdings noch, wer von den Personen hilflos im Gleis lag und wer helfen wollte. Das tatsächliche Geschehen und die Abläufe, die zu dem Unfall führten, sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Vordringlich für die Ermittlungsarbeit ist die Auswertung aller Zeugenhinweise. Erst danach ist mit einem abschließenden Ergebnis zu rechnen.

Weitere Zeugen dringend gesucht!

Die S-Bahn Haltestelle Frankfurt/Ostendstraße ist nicht videoüberwacht. Daher bitten wir dringend um weitere Hinweise!

Wer Hinweise zu diesem tragischen Unfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main unter der Telefon-Nr. 069-130145-0 bzw. unter der kostenfreien Service-Nr. der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

