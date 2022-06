Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte versprühen Pfefferspray in S4 - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Dortmund (ots)

Am Mittwochabend (29. Juni) sollen Unbekannte in einer S-Bahn vor dem Haltepunkt Dortmund-Knappschaftskrankenhaus auf einen Mann eingeschlagen und Pfefferspray gegen den Geschädigten eingesetzt haben. Die Bundespolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 22:30 Uhr informierte ein Bahnmitarbeiter die Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof, dass es in der S4 zu dem Gebrauch von Pfefferspray gekommen sei. Der Zug blieb bis zum Eintreffen der Bundespolizei am Haltepunkt Dortmund-Knappschaftskrankenhaus stehen.

Der 25-jährige Geschädigte gab an, dass eine Gruppe von vier bis sechs Unbekannten in Unna-Königsborn in die S4 eingestiegen seien. Zunächst sei es zu einer verbalen Streitigkeit gekommen, welche jedoch schnell in einer körperlicher Auseinandersetzung geendet habe. Kurz vor dem Haltepunkt Dortmund-Knappschaftskrankenhaus haben die Unbekannten den Deutschen geschlagen und einer der Männer habe mehrmals ein Pfefferspray gegen den Dortmunder benutzt. Beim Halt in Dortmund-Knappschaftskrankenhaus seien die Unbekannten geflüchtet.

Bundespolizisten sicherten die Videoaufnahmen aus der S-Bahn und werten diese nun aus. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Eine ärztliche Versorgung durch den angeforderten Rettungswagen lehnte der 25-Jährige ab.

Die Bundespolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen machen, die sich von Unna-Königsborn bis Dortmund-Knappschaftskrankenhaus in der S4 aufgehalten haben? Die Tat ereignete sich am 29. Juni zwischen 22:20 Uhr und 22:30 Uhr.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell