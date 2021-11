Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt hartnäckigen Räuber fest

Essen (ots)

Gestern Mittag (14. November) nahmen Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof einen 46-Jährigen fest. Der Mann hatte vehement versucht, einen 22-Jährigen zu bestehlen. Doch dieser zeigte sich wehrhaft.

Gegen 12:30 Uhr, alarmierten Reisende im Hauptbahnhof Essen die Bundespolizei. Zwei Männer lieferten sich am dortigen Nordausgang eine körperliche Auseinandersetzung. Zeugen erklärten, dass dem 22-jährigem Essener ein Geldschein heruntergefallen sei. Diesen wollte der 46-Jährige in Essen wohnende Mann an sich nehmen und damit flüchten. Dies misslang, da der gambische Staatsangehörige den Dieb festhielt, wogegen der sich wiederum durch Schläge zur Wehr setzte.

Im Zuge der Auseinandersetzung soll dem 22-Jährigem ein Smartphone aus der Tasche gefallen sein. Auch dieses wollte der türkische Staatsbürger an sich nehmen, was der Geschädigte durch einen Tritt gegen die Hand des mutmaßlichen Räubers verhindern konnte.

Reisende konnten den Fortgang der Auseinandersetzung unterbinden, in dem sie die Streitenden bis zum Eintreffen der Bundespolizisten festhielten.

Während der Kontrolle der Beteiligten, bedrohte der 46-jährige Essener den Geschädigten mehrmals.

Die Einsatzkräfte werteten die Videoaufnahmen der Überwachungskameras aus und leiteten unter anderem ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Bedrohung ein. *BA

