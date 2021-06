Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Tätlicher Angriff auf Bundespolizisten

Köln (ots)

Ein 38-jähriger Nigerianer hatte am gestrigen Dienstag (1. Juni) scheinbar grundlos die Beherrschung verloren und trat zunächst gegen die Wache der Bundespolizei ehe er dann auf die Beamten losging.

Am 01.06.2021 gegen 18:30 Uhr wurden die Beamten der Bundespolizei auf einen Mann aufmerksam, der lautstark an der Eingangstür zur Bundespolizeiwache auf dem Breslauer Platz randalierte. Die eigentlich mit einer Anzeigenaufnahme betreuten Beamten, sahen durch das Fenster neben der Tür, wie ein Mann aggressiv gegen diese trat, wild klingelte und Unverständliches in die Gegensprechanlage schrie. Als die Bundespolizisten das Gespräch mit dem aufgebrachten Mann suchten, bäumte sich dieser umgehend auf und bespuckte einen der Polizisten. Anschließend ging er, ohne einen Grund klar zu äußern, mit erhobenen Händen auf die Beamten zu. Den Angriff wehrten die Bundespolizisten ab, brachten den Delinquenten unter Kontrolle und legten ihm Handfesseln an. Auch hierbei wehrte er sich unerlässlich mit Schlägen und Tritten. Die Polizisten brachten den aufgebrachten Mann in eine Gewahrsamszelle, damit er sich beruhigen konnte. Hinzugezogene Rettungssanitäter stellten weder bei dem 38-Jährigen noch bei den Beamten Verletzungen fest. Einen Atemalkoholtest lehnte der Kölner jedoch vehement ab.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen "Tätlichen Angriffs" ein und entließ den 38-Jährigen, nachdem er sich beruhigt hatte, mit einem Platzverweis.

