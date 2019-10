Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt zwei Kilogramm Marihuana auf der Autobahn 61 bei Nettetal sicher

Kleve - Kempen - Nettetal (ots)

Bereits am Samstagmittag, 26. Oktober 2019 um 12:00 Uhr, überprüfte die Bundespolizei auf der Autobahn 61 an der Anschlussstelle Nettetal zwei deutsche Männer im Alter von 20 und 22 Jahren in einem in Köln zugelassenen Ford Fiesta. Auf Nachfragen gaben sie an, zuvor in Venlo gewesen zu sein. Da die Beamten Marihuanageruch aus dem Fahrzeuginnenraum wahrgenommen hatten, schauten sie genauer nach. Im Rahmen der weiteren Kontrolle konnten dann anschließend im Kofferraum in zwei Einkaufstaschen insgesamt 2050 Gramm Marihuana im Wert von 20.000 Euro aufgefunden und sichergestellt werden. Weiterhin händigte der 22-Jährige Beifahrer zwei Klemmverschlußtütchen mit vier Gramm Marihuana freiwillig aus. Die Männer wurden daraufhin festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Zollfahndungsamt Essen zur weiteren Sachbearbeitung übergeben.

