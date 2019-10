Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Grafittisprayer im Mönchengladbacher Hauptbahnhof festgenommen

Mönchengladbach (ots)

Beamte der Bundespolizei bestreiften in der Nacht von Samstag auf Sonntag (5./6. Oktober) um 2.55 Uhr den Bahnsteig 8/9 im Mönchengladbacher Hauptbahnhof. Sie hörten ein zischendes Geräusch und sahen im Personentunnel in der Nähe des Treppenabganges einen flüchtenden Grafittisprayer, der bereits einen Fahrkartenautomaten besprüht hatte. Nach kurzer Verfolgung wurde er gestellt und vorläufig festgenommen.

Auf der Dienststelle wurden die Fingerabdrücke des 27-Jährigen genommen und ein Atemalkoholwert wurde von 1 Promille gemessen. Er gab an, dass er noch sehr unerfahren sei und erst vor ein paar Wochen mit der Grafittiszene in Berührung kam. In einem Stoffbeutel führte der Tatverdächtige sechs Spraydosen, zwei Lackstifte und eine Sturmhaube mit sich. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Um 4.55 Uhr konnte der 27-Jährige von der Wache entlassen werden. Gegen ihn wird nun wegen der Sachbeschädigung ermittelt.

