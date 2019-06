Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizist rettet Hund aus dem Gleisbereich

Bild-Infos

Download

Troisdorf (ots)

Eine Streife der Bundespolizei rettete heute Mittag einen kleinen Hund aus dem Gleisbereich in Troisdorf.

Gegen 11:30 Uhr fiel den Bundespolizisten in der Wendeanlage Troisdorf ein kleiner Hund ins Auge, der sich neben den befahrenen Gleisen befand und offensichtlich seinem Besitzer entlaufen war. Bei Erblicken der Beamten, floh der kleine Vierbeiner in ein dorniges Gebüsch. Zum Glück ist einer der Bundespolizisten selbst Hundebesitzer und konnte den Hund einfühlsam "in Gewahrsam" bringen.

Die Polizisten ermittelten den Besitzer, der seinen Hund nach kurzer Gefährdeansprache glücklich wieder in die Arme schloss.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Köln

Johanna Hanke



Telefon: (0221) 16093-102

Mobil: 0173 / 5621184

E-Mail: presse.k@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Marzellenstraße 3-5

50667 Köln



www.bundespolizei.de





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell