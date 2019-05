BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt Kokain aus Unterhose

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizei beschlagnahmt Kokain aus Unterhose

Köln

Donnerstagnachmittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Reisenden im ICE 125 auf dem Weg nach Köln. Der Mann wies sich bei der Kontrolle mit einem ungültigen Visum aus und wurde nach Ankunft im Kölner Hauptbahnhof mit zur Dienststelle genommen. Die Bundespolizisten fanden in seiner Unterhose einen Rauschgiftcontainer mit ca. 100 Gramm Kokain. Die Drogen wurden beschlagnahmt und der Jamaikaner festgenommen.

Kurz nach 15:00 Uhr befragte die "Zugstreife" der Bundespolizei mehrere Reisende im ICE 125. Ein Mann machte widersprüchliche Angaben zu seiner Reise und legte den Beamten ein ungültiges Visum vor. Die Polizisten nahmen nach Ankunft im Kölner Hauptbahnhof den 44-Jährigen mit zur Dienststelle, wo er durchsucht wurde. Im Anschluss an seine Durchsuchung äußerte der Jamaikaner ein persönliches Bedürfnis. Die Bundespolizisten begleiteten den Mann zur Toilette, da ein zuvor durchgeführter Drogenschnelltest positiv verlief. Nach dem Toilettengang fanden die Beamten in seiner Unterhose einen mit Kot beschmierten Rauschgiftcontainer. Sie nahmen den Drogenschmuggler vorläufig fest und übergaben ihn zuständigkeitshalber an den Zoll. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

