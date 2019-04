Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit total gefälschten Führerschein und abgelaufener Aufenthaltserlaubnis von Bundespolizei aus dem Verkehr gezogen

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Mittwochnachmittag einen 31-jährigen Kosovo-Albaner, der mit seinem Fahrzeug zuvor aus Belgien eingereist war, aus dem Verkehr gezogen. Bei seiner Kontrolle am Rastplatz Königsberg legte er den Beamten einen total gefälschten albanischen Führerschein vor. Zudem war seine mitgeführte französische Aufenthaltserlaubnis abgelaufen. Auf Anfrage teilten die französischen Behörden mit, dass der 31-Jährige in Frankreich als abgelehnter Asylbewerber geduldet wird. Der total gefälschte albanische Führerschein wurde beschlagnahmt und das mitgeführte Fahrzeug verkehrssicher abgestellt. Auf der Wache der Bundespolizei in Eschweiler wurde der Mann erkennungsdienstlich behandelt und wegen der Urkundenfälschung, der unerlaubten Einreise und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis beanzeigt. Nach Aushändigung einer Ausreiseaufforderung wurde er aus der Dienststelle entlassen.

