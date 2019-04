Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit einem Fahrrad attackiert - Streitigkeiten am Mönchengladbacher Hauptbahnhof

Mönchengladbach (ots)

Zwei kosovarische Frauen (34, 41) lieferten sich am Dienstagnachmittag (2. April) um 16.10 Uhr einen Streit am Busbahnhof vor dem Mönchengladbacher Hauptbahnhof, bei dem die 34-Jährige die 41-Jährige mit ihrem Fahrrad attackierte. Bundespolizisten schritten ein.

Eine zunächst verbale Auseinandersetzung endete in einem körperlichen Angriff. Die 34-Jährige soll der 41-jährigen Frau mehrmals das Vorderrad ihres Fahrrades gezielt gegen die rechte Körperseite gerammt haben. Die Tatverdächtige verletzte die Geschädigte an Bein und Gesäß. Danach soll sie ihr Fahrrad zu Boden geworfen, der Kontrahentin an den Haaren gezogen und diese weiter angegriffen haben. Ein 55-Jähriger versuchte den Streit vergeblich zu schlichten.

Nachdem Bundespolizisten das Geschrei auf der Wache hörten, eilten sie hinzu, griffen ein und nahmen alle drei Beteiligten mit zur Dienststelle. Bei der Sachverhaltsaufklärung kam heraus, dass es sich um eine Familienangelegenheit handelte, die die Frauen versuchten zu klären.

Die Geschädigte klagte über Schmerzen und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Gegen die jüngere Frau wird nun wegen der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Alle Beteiligten konnten nacheinander die Wache verlassen.

